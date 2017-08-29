Глава администрации Симферополя ушел в отставку

Глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев написал заявление об увольнении по состоянию здоровья. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в социальной сети Facebook.

Кроме того, заявления об увольнении по собственному желанию написали первый заместитель и заместитель Бахарева - Александр Овдиенко и Юрий Тур.

Аксенов подчеркнул, что обязанности главы администрации Симферополя временно будет исполнять заместитель главы администрации – руководитель аппарата администрации города Симферополя Галина Александрова. В ближайшее время будет объявлен конкурс на замещение должности главы администрации города.

Глава Крыма ранее заявлял, что возможные кадровые перестановки в руководстве Симферополя не являются самоцелью, но вопрос замены кадров может встать, если чиновники будут плохо работать. По его мнению, в Симферополе накопилось немало проблем, «требующих срочного решения».

«Городом должен руководить опытный управленец, хозяйственник, способный работать системно, выдерживать экстремальный темп работы, быстро принимать правильные, возможно, нестандартные решения, брать на себя ответственность за ситуацию в городе», - написал Аксенов в социальной сети.

Геннадий Бахарев возглавил администрацию Симферополя в конце сентября 2014 г. До этого он являлся руководителем совета и администрации Железнодорожного района города.

В июле 2017 г. в Крыму произошли масштабные кадровые перестановки. Сначала в отставку были отправлены вице-премьер Борис Зимин, министр курортов и туризма Сергей Стрельбицкий, министр топлива и энергетики Светлана Бородулина и министр ЖКХ Сергей Карпов. Затем написали заявления об отставке министр транспорта Анатолий Волков и главный архитектор республики Анна Царева. Также покинул свой пост глава администрации Ялты Андрей Ростенко, сообщает ТАСС.

В понедельник, 28 августа, Аксенов объявил о предстоящих отставках руководства администрации и горсовета Феодосии, трех районов республики, а также о введении контроля за работой администрации Алушты, напоминает «РИА Новости».