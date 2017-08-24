Аксенов пообещал увольнения в правительстве Крыма до 1 сентября

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал принять кадровые решения в отношении чиновников регионального правительства и в муниципалитетах республики до 1 сентября. «Я обещаю, что до 1 сентября я сделаю организационные выводы и будут по республике изменения. Это касается всех, кто не хочет работать, должным образом выполнять свой функционал», — цитирует Аксенова агентство «Крыминформ».

Глава республики рассказал, что он теперь ездит по городам и районам Крыма с фотоаппаратом. Накануне он побывал в Симферополе и Бахчисарайском районе. «Могу сказать, что покоя коллегам теперь не дам. Я езжу с фотоаппаратом, как блогер. Вот поехал вчера и всех поймал», — заявил Аксенов.

В июле Аксенов уволил Сергея Стрельбицкого с поста министра курортов и туризма Крыма. Также своих должностей лишились главы минтопэнерго и минЖКХ региона. Глава республики объяснил увольнения тем, что «обновление кадров — естественный и необходимый процесс, направленный на повышение эффективности власти».