Глава Крыма оштрафован за мусор, перевезенный со свалок к домам чиновников

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что его оштрафовали за то, что он организовал вывоз мусора к домовладениям чиновников, которые плохо, по его мнению, выполняют свои обязанности.

«Докладываю вам, что был оштрафован. Со штрафом согласен», — сказал он во время выездного заседания крымского правительства.

Ранее Аксенов говорил, что готов организовать вывоз мусора к домам глав муниципалитетов, которые игнорируют образовавшиеся свалки. В конце апреля под двери двух руководителей муниципалитетов активисты вывалили мусор. Тогда ответственность за эту акцию Аксенов взял на себя.

По данным Минприроды республики, на конец 2016 г. незаконные свалки в Крыму занимали площадь более 65 га.