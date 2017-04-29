В Крыму активисты выгрузили мусор у дверей чиновников, отвечающих за его уборку

Активисты в Крыму выгрузили мусор у дверей должностных лиц, ответственных за его уборку. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов республики Геннадий Нараев. В частности, мусор был выгружен у ворот главы администрации Просторненского сельского поселения Джанкойского района Владимира Маниленко и у дверей кабинета заместителя главы администрации Белогорска Вячеслава Курбанова.

«Напомню, на территории этих муниципалитетов остаются не ликвидированными свалки отходов по 10 000 куб. м. Меры по их ликвидации не принимаются на протяжении длительного времени», — приводятся слова Нараева на сайте министерства экологии и природных ресурсов Крыма. По факту несанкционированного размещения отходов проводится административное расследование.