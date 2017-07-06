Аксенов сообщил об отставке трех крымских министров и мэра Ялты

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий в пятницу будет уволен с должности. «Будет согласована отставка министра курортов и туризма Сергея Стрельбицкого. Я внесу представление в госсовет на назначение на эту должность Вадима Волченко», — написал Аксенов в Facebook.

Также будут уволены главы Минтопэнерго и МинЖКХ региона. «Кроме того, мною приняты решения об отставке министров топлива и энергетики Светланы Бородулиной и жилищно-коммунального хозяйства Сергея Карпова. На эти должности будут назначены Вадим Белик и Марина Горбатюк», — добавил Аксенов.

Кроме того, должности лишится глава администрации Ялты. «Я поручил главе администрации Ялты Андрею Ростенко написать заявление об увольнении по собственному желанию», — сообщил глава Крыма.

«В работе коллег были и достижения, и ошибки. Обновление кадров — естественный и необходимый процесс, направленный на повышение эффективности власти», — объяснил Аксенов.