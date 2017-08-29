Санкции не дали «Уралвагонзаводу» получить импортное оборудование даже через посредника

Чешская компания отказалась поставлять комплектующие для производства станков, необходимых «Уралвагонзаводу» (УВЗ), в связи с экономическими санкциями, сообщил сегодня руководитель управления УФАС по Свердловской области Дмитрий Шалабодов.

Речь идет о поставке чешской Gearspect Group комплекса зубообрабатывающего оборудования стоимостью 292 млн руб. для АО «Завод № 9» (производство артиллерийских орудий, Екатеринбург, входит в УВЗ) через ООО «Пром-ойл» (Пермь).

Выиграв открытый аукцион в июне этого года, Gearspect заключила с «Пром-ойлом» предварительное соглашение о намерениях, гарантировав поставку оборудования. Но 24 июля чешская компания отказалась заключать контракт, «сославшись на ужесточение экономических санкций в отношении российских предприятий и непредоставление в связи с этим контргарантии от чешского банка».

Шалабодов пояснил, что чешское предприятие отказалось от поставки, узнав о ее схеме: пермская компания закупала у нее комплектующие для станков, а в дальнейшем участвовала в торгах для поставки продукции «Уралвагонзаводу». «От чешского предприятия пришло письмо на пермское предприятие. В нем говорилось: "Вынуждены констатировать, что мы не сможем выполнить наш предварительный договор в силу того, что были введены экономические санкции и правительство нашей страны нам не рекомендовало проведение процедур поставки по этому контракту", - уточнил Шалабодов.

По его словам, от участия в договоре банковской гарантии (на 490 млн руб.) «в последний момент» отказался Райффайзенбанк, а другого банка «Пром-ойл» в срок найти не смог.

Шалабодов заметил, что «Завод № 9» уведомил свердловское УФАС о произошедшем и не настаивал на включении «Пром-ойла» в реестр недобросовестных поставщиков. «Мы с этим согласны, это форс-мажорная ситуация», - отметил представитель ФАС.

УВЗ находится под европейскими санкциями с осени 2014 г. Европейским компаниям запрещено предоставлять финансирование в прямой или косвенной форме санкционным компаниям.

В начале августа Европа ввела санкции против российских компаний и чиновников, участвовавших в поставке турбин Siemens в Крым. Турбины были проданы Siemens для использования на территории России, отмечается в решении ЕС: трансфер турбин в Крым был нарушением условий контракта. Компании, попавшие под санкции, были сторонами соглашений: это компания – покупатель турбин и ответственная за транспортировку (ОАО «Технопромэкспорт»), владелец турбин (ООО «Технопромэкспорт») и компания, специализирующаяся на системах управления и контроля на электростанциях (ЗАО «Интеравтоматика», СП «Технопромэкспорта» и Siemens).