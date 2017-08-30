В деле об избиении блогера в парке Горького появился обвиняемый

Сыну актера из сериала «Интерны» Корнею Макарову, задержанному по подозрению в избиении до смерти молодого человека в столичном парке им. Горького, предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщила пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Ольга Мышелова.

«Макарову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», - сказала Мышелова «Интерфаксу». По ее словам, в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения фигуранту.

Адвокат Макарова Артем Миняйчев заявил, что его подзащитный отказался признать вину.

13 августа на Пушкинской набережной парка Горького после короткой перепалки молодой человек ударил 25-летнего Думкина, который от этого упал на асфальт. При падении Думкин получил тяжелую травму головы, от которой позже скончался. Позднее следствие установило личность мужчины, ударившего блогера, им оказался житель столицы 1994 года рождения, который скрывался от следствия. 29 августа Макаров добровольно пришел к следователям.