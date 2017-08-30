Французское посольство будет выдавать визы за 48 часов только в Москве

Генеральное консульство Франции в Москве с 1 ноября 2017 г. начнет выдавать визы за 48 часов, сообщил генеральный консул Франции в России Марк Седий в среду на встрече с туроператорами. «Премьер-министр Франции недавно объявил о введении дополнительных мер по увеличению привлекательности страны. Среди них фигурирует выдача виз за 48 часов для 10 новых стран, в том числе России», - сказал он.

Генконсул уточнил, что выдача виз за 48 часов касается Москвы. «75% виз выдается в Москве. В регионах к 48 часам прибавляется время на доставку паспорта в Москву и отправку обратно в регион. Мы тесно сотрудничаем с оператором визовых центров компанией VFS, чтобы сократить время доставки», - объяснил Седий.

Еще одной мерой, упрощающей жизнь туристам, станет мобильная биометрия. «Учитывая масштаб страны, мы понимаем, что сдача отпечатков может быть проблемой для тех, кто живет далеко от визовых центров. Поэтому с 27 июня мы ввели возможность сдачи отпечатков там, где удобно туристу», - сказал Седий.

О том, что власти Франции сократят до двух суток срок выдачи туристических виз гражданам десяти иностранных государств, включая Россию, в конце июля заявил премьер-министр республики Эдуар Филипп. Выдачу шенгенских виз Франция ускорит для стран с наибольшим туристическим потоком. Двухсуточный визовый дедлайн будет установлен в периоды наибольшего туристического потока, в остальное время срок выдачи виз не превысит 10 дней.

Переход на ускоренную процедуру оформления виз начнется с 1 ноября 2017 г. для России, Таиланда, Филиппин, Камбоджи, Лаоса, Бирмы, Индии и Индонезии.