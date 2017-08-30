Задержан третий подозреваемый в нападении на полицейских в Краснодаре

В Краснодаре в ходе спецоперации задержан третий подозреваемый в вооруженном нападении на сотрудников полиции. «Задержан 25-летний Дмитрий Карачкин в ходе проведенной в Краснодаре спецоперации сотрудников полиции и Росгвардии», – сообщила в среду пресс-секретарь Следственного управления СКР по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

Карачкин находился в квартире своего краснодарского знакомого, в момент задержания он «не успел оказать сопротивления», пояснили в пресс-службе регионального ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, днем 28 августа на стационарном посту ДПС Краснодара полицейские остановили автомобиль Toyota Camry под управлением 21-летнего Никиты Медведева, в салоне которого, помимо водителя, находились два пассажира - Дмитрий Карачкин и 27-летний Владислав Гмыря (ранее судимый за создание экстремистского сообщества и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В ходе проверки документов в помещении поста Медведев ударил одного из полицейских, после чего побежал к машине, открыв стрельбу из травматического пистолета. На улице он несколько раз выстрелил и ранил молодого человека, который пытался ему помешать.

В это время один из пассажиров автомобиля - Карачкин - покинул машину и скрылся. Другой пассажир, Гмыря, также пытался бежать, но был задержан полицейскими.

Медведев сел за руль машины и пытался уехать. На одной из улиц он остановился и стал стрелять в лобовое стекло патрульной машины, после чего продолжил движение. На перекрестке Медведев врезался во впереди стоящие на светофоре автомобили, покинул машину и скрылся от преследования.

В ночь на среду Медведева задержали в пригороде Краснодара на хуторе Копанском. Уголовное дело возбуждено по трем эпизодам - посягательство на жизнь полицейских, применение насилия в отношении одного из них, а также покушение на убийство. Расследование ведет первый отдел по особо важным дела СУ СКР по Краснодарскому краю.