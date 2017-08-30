СМИ: певица Линда пострадала при наезде грузовика в центре Москвы

Одна из пострадавших при наезде грузовика в центре Москвы – певица Светлана Гейман. «В результате происшествия травмы получила певица Светлана Гейман, известная под творческим псевдонимом "Линда". Она госпитализирована», - сообщил «Интерфаксу» информированный источник. О том, что среди пострадавших – Светлана Гейман, сообщает и РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что грузовик МАЗ сбил двух пешеходов на улице Каретный Ряд, после чего скрылся. Полицейские объявили план «Перехват», остановить грузовик удалось на МКАД, в районе Капотни. Пострадавшие были госпитализированы.

По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением, заявил начальник пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов. «По факту произошедшего проводится проверка», - добавил он.