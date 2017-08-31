СКР возобновил дело о крушении во «Внуково» самолета Кристофа де Маржери

Следственный комитет России возобновил расследование в отношении авиадиспетчеров по делу об авиакатастрофе в аэропорту «Внуково», в результате которой погиб глава компании Total Кристоф де Маржери. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Дениса Славутского.

«Дело в данный момент передано в Следственный комитет, и он возобновил производство следственных действий. Следователи устраняют те недостатки, которые были выявлены в ходе судебного следствия», – сказал Славутский, представляющий интересы диспетчера Александра Круглова.

По его словам, следователи вновь допрашивают свидетелей, в допросах которых на судебном следствии были выявлены нарушения. «После завершения допросов будет по новой предъявлено обвинение и дело отправят в суд», – пояснил адвокат.

2 марта Солнцевский суд Москвы вернул в прокуратуру дело в отношении трех подсудимых – Александра Круглова, Романа Дунаева и Надежды Архиповой. Их дело было выделено в отдельное производство.