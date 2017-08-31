В Кремле отреагировали на публикацию о новом фаворите Путина

В Кремле не могут понять мотивы зарубежных публикаций, представляющих нынешнего министра экономического развития России Максима Орешкина фаворитом президента России, заявил сегодня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. «Мне, проще говоря, непонятно, откуда проистекают подобные упражнения [агентства] Bloomberg», – ответил Песков на просьбу прокомментировать соответствующие сообщения СМИ.

Отвечая на вопрос, означает ли попадание Орешкина в список президентских фаворитов то, что Кремль намерен перенести акценты на экономический блок, Песков сказал: «Я, по всей видимости, не обладаю таким широким видением и знанием ситуации, как Bloomberg, поэтому не способен дать оценку таким проявлениям анализа».

25 августа Bloomberg написал, что у 35-летнего Орешкина широкие полномочия на реформирование Минэкономразвития и что именно Орешкин разрабатывает третий официальный проект реформ для России. По данным собеседников агентства, пост министра для Орешкина может стать трамплином к вершинам власти.

Сам Орешкин сегодня заявил, что у него есть своя работа, «которую я выполняю и буду выполнять».