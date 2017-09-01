Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки чикунгунья во Франции

Роспотребнадзор предупреждает российских туристов об ухудшении эпидемиологической ситуации по лихорадке чикунгунья на юге Франции.

В ведомстве указали, что четыре случая заболевания в августе 2017 г. произошли в Ле-Канн-де-Мор (регион Прованс, департамент Вар, округ Драгиньян), больные за пределы региона не выезжали, инфицирование произошло на территории региона.

Там отметили, что ранее естественным районом распространения чикунгуньи считались тропики Африки, Индии, Юго-Восточной Азии, а также Мексика и Гватемала. «В последние годы отмечаются случаи регистрации лихорадки чикунгунья в европейских странах - Италии и Франции», - предупреждает Роспотребнадзор.

Симптомами заболевания вируса чикунгунья является лихорадка с температурой 40, часто сопровождаемой сильными болями в суставах, а также мышечной и головной болью, тошнотой, усталостью и сыпью. Переносчиками вируса являются комары Aedes aegypti.

Считается, что чикунгунья особенно опасна для детей и лиц пожилого возраста. Известны и случаи, когда молодые люди, которые перенесли лихорадку в тяжелой форме, страдали от вызванных этим заболеванием осложнений на протяжении нескольких месяцев после выздоровления. Речь идет о трудностях при ходьбе и совершении других простейших движений из-за интенсивной боли в суставах - некоторым пациентам приходилось в течение долгого времени передвигаться в инвалидной коляске.