Роспотребнадзор предупредил об эпидемии туберкулеза на Украине

Роспотребнадзор сообщил о высоком уровне заболеваемости туберкулезом на Украине. «По информации сотрудников украинского филиала Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), проблема лечения туберкулеза в Украине требует сегодня особого внимания властей в связи с новым визовым режимом для украинцев, введенным Евросоюзом», - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что об эпидемическом распространении заболевания Украина официально заявила еще в 1995 г. Несмотря на то что Киев получает значительную помощь от ВОЗ, особого прогресса в стабилизации ситуации в стране не наблюдается, пишет Роспотребнадзор.

По данным официальной статистики, по сравнению с 2015 г. в 2016 г. число впервые выявленных форм заболевания снизилось на 4%, но международные эксперты указывают на проблемы в статистическом учете и отмечают особенно тяжелую ситуацию в некоторых регионах. «Это относится, в первую очередь, к южным регионам страны – Одесской и Херсонской областям, где регистрируется ежегодно более 100 случаев впервые выявленного туберкулеза на 100 000 человек»,- подчеркивают в Роспотребнадзоре.

Кроме того, Украина с 2014 г. входит в пятерку стран с наиболее частыми случаями лекарственно устойчивого (мультирезистентного) туберкулеза. По информации со ссылкой на генерального директора Центра общественного здоровья минздрава Украины отмечается, что эта форма инфекции возникла в связи с тем, что в предыдущие годы (5-10 лет) были сложности с закупкой и доставкой противотуберкулезных препаратов, что приводило к прерыванию курса лечения пациентов. С другой стороны – причиной распространения туберкулеза остаются социальные вопросы, связанные с качеством и своевременностью оказания медицинской помощи как всему населению, так и группам риска – «незащищенным слоям общества»: бездомным, наркоманам, бывшим заключенным.

По данным ВОЗ, в 2016 г. мультирезистентный туберкулез на Украине составил практически четверть от общего количества выявленных случаев заболеваний. При этом показатели излечения у пациентов на Украине одни из самых низких в мире – 38%. В Одессе, где широко распространена смешанная форма туберкулеза и ВИЧ, удельный вес излеченных от туберкулеза лиц составил 43%.

Ранее издание Politico писало, что в 2017 г. контроль над болезнью приобрел дополнительную актуальность из-за стремления Украины интегрироваться в ЕС после получения безвизового режима.

«Украина должна уделять особое внимание туберкулезу, потому что это очень чувствительная тема для Европы», - сказал Алексей Бобрик, сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ВИЧ, туберкулезу и вирусному гепатиту на Украине. «Я говорю о глобальной безопасности и распространении туберкулеза через границы», - уточнил он.

В статье подчеркивается, что хоть общие показатели заболеваемости туберкулезом постепенно снижаются, в таких городах, как Одесса, они продолжают расти.