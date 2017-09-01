Правительство одобрило запрет порошкового алкоголя

Правительство одобрило в пятницу законопроекты Роспотребнадзора о запрете производства и оборота так называемого «сухого алкоголя», сообщается на сайте кабинета министров.

В кабмине отметили, что дозировка и способ употребления «сухого алкоголя» могут меняться потребителем вне зависимости от рекомендаций изготовителя. Например, его можно употреблять в сухом виде, разбавлять водой, вдыхать. Таким образом, «сухой алкоголь» потенциально опасен для здоровья.

«Сухой алкоголь» - порошок инкапсулированного алкоголя, который при смешивании с водой образует алкогольный напиток. Попытки продавать порошковый алкоголь предпринимались в Германии, Нидерландах и Японии, напоминает «РИА Новости».

В четверг премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что продажа порошкового алкоголя в России должна быть запрещена, поскольку эта продукция опасна для здоровья людей. «Эта порошковая продукция потенциально и исключительно опасна для здоровья, она грозит и отравлениями, и повреждениями внутренних органов. Производители этого порошка пытались продавать его в Евросоюзе и в США, но власти эту торговлю запретили практически везде», - сказал Медведев (цитата по «Интерфаксу»).