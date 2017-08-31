Медведев призвал защитить Россию от импорта порошкового алкоголя

Продажа порошкового алкоголя в России должна быть запрещена, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев. Сегодня правительство рассматривает два законопроекта, регулирующих алкогольный рынок, в частности о запрете производства и продажи в России порошкового алкоголя, а также штрафы за нарушение этого ограничения.

«Эта порошковая продукция потенциально и исключительно опасна для здоровья, она грозит и отравлениями, и повреждениями внутренних органов. Производители этого порошка пытались продавать его в Евросоюзе и в США, но власти эту торговлю запретили практически везде», – сказал Медведев.

Он добавил: «Конечно, они готовы экспортировать эту продукцию в Россию, и наша страна должна быть защищена от подобной экспансии, нечего им тут делать».

Как сообщалось, законопроекты предлагают установить запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции.