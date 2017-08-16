ВЦИОМ: почти 40% россиян не употребляют алкоголь

39% россиян не пьют спиртные напитки, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В 2009 г. четверть опрошенных заявляли, что не употребляют спиртные напитки, а в текущем – уже 39% (среди женщин и 18-24-летних – по 47%).

Время от времени выпивают 59% граждан, однако в подавляющем большинстве случаев – не чаще нескольких раз в месяц. В целом по выборке два-три раза в месяц употребляют алкогольные напитки 16% респондентов, среди мужчин – 23% (11% среди женщин). При этом выше всего эта доля среди 25-34-летних и 35-44-летних.

Лишь 4% потребителей спиртного признались, что стали пить больше.

Социологи выяснили, что абсолютное большинство россиян (80%) уверены в негативном влиянии всех видов алкоголя. С этим согласна и большая часть тех, кто пьет спиртное, — 65%. В существование безвредного для организма алкоголя верят лишь 15% опрошенных. Такими напитками они считают вино, пиво и коньяк.