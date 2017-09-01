Власти Александрова пообещали установить памятник Грозному позднее

Установка памятника Ивану Грозному в Александрове перенесена на неопределенный срок. Как сообщила «Интерфаксу» заместитель главы администрации Александровского района Елена Шульга, об отказе от монумента речи не идет. Власти города вернутся к обсуждению установки памятника после полного завершения благоустройства набережной.

«То, что на Александровской земле появится памятник Ивану Грозному, не вызывает сомнений. С этим согласны и местные жители, мы также видим большой интерес и поддержку со стороны туристов», - сказала чиновница.

Основание монумента было заложено на берегу реки Серой, напротив Александровской Слободы, 6 августа 2016 г. Инициатором установки стал фонд сохранения культурного наследия «Русский Витязь». Открыть памятник собирались 27 апреля 2017 г. Глава Александровского района Игорь Першин перенес церемонию на 26 августа, сославшись на плохую погоду.

В конце апреля президент фонда «Русский Витязь» Дмитрий Лысенков заявил, что памятник был установлен, но спустя несколько часов демонтирован по распоряжению местных властей, напоминает «Интерфакс».

26 июля стало известно, что этот памятник привезли в Москву и передали на ответственное хранение Российскому военно-историческому обществу (РВИО). Трехметровый монумент работы Василия Селиванова поставили на «Аллее правителей» в центре Москвы.