СКР начал проверку по факту схода селя в Кабардино-Балкарии

Следственные органы Следственного комитета России (СКР) по Кабардино-Балкарии проводят доследственную проверку по факту схода селевого потока в Эльбрусском районе республики, сообщили в пятницу «Интерфаксу» в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, в ночь на пятницу в Эльбрусском районе сошел селевой поток, устремившийся в русло реки Баксан. Потоком воды была повреждена федеральная автомобильная дорога Прохладный - Азау.

«В результате подмыва дороги потоком были унесены три автомобиля. Пассажир одной из машин сумел выбраться самостоятельно, водителю другой автомашины помогли выбраться спасатели. В настоящее время ведутся поиски еще трех человек, находившихся в одной из машин», - отметили в пресс-службе.

В ночь на пятницу сель сошел по ущелью Адыл-су и продолжил движение по Баксанскому ущелью, смыв семь участков (общей протяженностью 3,3 км) дороги Прохладный - Азау. На отрезанной от транспортного сообщения территории Приэльбрусья находятся 7750 жителей и отдыхающих, в том числе 260 иностранцев.