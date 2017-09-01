Трамп пригласил Назарбаева с официальным визитом в США

Президенты США и Казахстана Дональд Трамп и Нурсултан Назарбаев провели телефонные переговоры. Об этом сообщается на сайте казахстанского лидера. Разговор состоялся по инициативе американской стороны. «Лидеры двух стран отметили важность первой встречи, состоявшейся 21 мая в Эр-Рияде в рамках саммита "Исламский мир — США" в целях укрепления сотрудничества Астаны и Вашингтона», — отмечается в сообщении.

Трамп пригласил Назарбаева посетить Вашингтон с официальным визитом. Главы государств подтвердили намерение поддерживать регулярный диалог по вопросам, представляющим обоюдный интерес. Стороны договорились усилить двустороннее торгово-экономическое взаимодействие.

Президент Казахстана выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате урагана «Харви» в Техасе и пожелал «скорейшего восстановления инфраструктуры пострадавших районов и возврата местного населения к нормальной жизни».

Также лидеры двух стран обсудили состояние американо-российских отношений. «Нурсултан Назарбаев выразил надежду на нормализацию диалога между Вашингтоном и Москвой», — отметили в пресс-службе президента Казахстана.