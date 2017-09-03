Следователи возбудили дело по факту крушения Ан-2 в Подмосковье

Транспортное управление Следственного комитета России возбудило дело по факту крушения самолета Ан-2 во время авиашоу в Балашихе. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Инцидент произошел 2 сентября во время мероприятия, посвященного 70-летию первого полета самолета Ан-2. На борту находились два человека, они погибли. Самолет столкнулся с землей после выполнения фигуры высшего пилотажа «бочка».

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что приоритетной версией авиакатастрофы является ошибка пилотирования. Согласно полетной документации, в кабине самолета находились пилот и пассажир. Причины, по которым пассажир присутствовал в самолете во время проведения авиашоу, будут установлены, добавил собеседник агентства.