Легендарному «кукурузнику» Ан-2 исполнилось 70 лет

Э. Вильчинский / РИА Новости

Самолет производился в СССР (1947-1971) и Польше (1960-2002), с 1956 г. по настоящее время модификации Ан-2 выпускают в Китае, сообщает ТАСС. На фото ветеринарный врач осматривает овцу в колхозе имени XXII съезда КПСС в Узбекской ССР, 1967 г.

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