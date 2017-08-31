Легендарному «кукурузнику» Ан-2 исполнилось 70 лет
В 1947 году биплан впервые поднялся в небо
70 лет назад - в 1947 г. летчик-испытатель Павел Володин поднял в воздух легкий многоцелевой биплан Ан-2
1/8
Самолет производился в СССР (1947-1971) и Польше (1960-2002), с 1956 г. по настоящее время модификации Ан-2 выпускают в Китае, сообщает ТАСС. На фото ветеринарный врач осматривает овцу в колхозе имени XXII съезда КПСС в Узбекской ССР, 1967 г.
2/8
Всего выпущено около 18 000 машин. На фото база дозаправки для самолетов Ан-2 на одной из льдин высокоширотной экспедиции «Север-76»
3/8
Ан-2 занесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственный самолет, выпускающийся более 60 лет. Командир корабля АН-2 Ирина Багирова и второй пилот Арминак Григорян, бакинский аэропорт, Азербайджанская ССР, 1983 г.
4/8
Ан-2 – легкий многоцелевой поршневой однодвигательный биплан. На фото: самолет прилетел на стойбище оленеводов в Якутии
5/8
Ан-2 используется как сельскохозяйственный, спортивный, транспортный, пассажирский и военно-транспортный самолет
6/8
Прыжки с парашютом в орском аэроклубе ДОСААФ, Оренбургская область, 1972 г.
7/8
В настоящее время разрабатывается самолет ТВС-2ДТ – радикальная модификация легендарного «кукурузника» Ан-2 с необычными крыльями, сделанная в Новосибирске
8/8
Самые популярные галереи