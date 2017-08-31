Транспорт

Легендарному «кукурузнику» Ан-2 исполнилось 70 лет

В 1947 году биплан впервые поднялся в небо
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