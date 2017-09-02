СКР и прокуратура начали проверку по факту крушения Ан-2

Сотрудники московского следственного управления на транспорте начали проверку по факту крушения самолета Ан-2 в Балашихе. Инцидент произошел сегодня во время авиашоу, погибли два члена экипажа.

Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте со своей стороны проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов.

В МЧС уточнили, что после падения самолет загорелся. К тушению пожара привлекались 36 человек и 10 единиц техники. К 12.35 горение было локализовано на площади 40 кв. м.