Роспотребнадзор предупредил о росте числа заболевших гепатитом Е в Британии

Роспотребнадзор предупреждает о росте числа заболевших гепатитом Е в Великобритании. Министерство здравоохранения Англии (PHE) объявило, что количество подтвержденных случаев гепатита Е выросло с 368 в 2010 г. до 1266 в 2016 г. В британском ведомстве указывают, что заражение вирусом гепатита Е происходит через импортируемые в Великобританию продукты из свинины.

К настоящему времени, считают в министерстве, до 200 000 британцев инфицированы этим вирусом. Гепатит Е регистрируется в Великобритании с 2011 г. Источником заболевания названы инфицированные штаммом G3-2 вируса гепатита Е продукты из свинины (ветчина, колбаса, сосиски и др.) от европейских производителей (Голландия, Дания, Германия). По заявлению минздрава Англии, данный штамм отличается от того, который выделяется у свиней, выращиваемых в Великобритании. Некоторые ученые даже называют «европейский» штамм – «вирус Брексит».

Специалисты предполагают, что причинами являются нарушения общепринятых правил при выкармливании и содержании свиней в некоторых странах Европы.

По информации ведомства, пик заболеваемости гепатитом Е приходится на апрель – май и регистрируется не только в Великобритании, но и в Европе. От человека к человеку вирус передается крайне редко, за исключением случаев прямого переливания крови. Вирус особо опасен для лиц с ослабленным иммунитетом.

Добавляется, что в связи с поступившей информацией Роспотребнадзор направил в территориальные подразделения указания по усилению контроля за продукцией в обороте.