Суд в Москве рассмотрит иск «Соцгоспроекта» к Навальному 19 сентября

Люблинский суд Москвы 19 сентября начнет рассмотрение по существу иска о защите деловой репутации фонда «Соцгоспроект» к политику Алексею Навальному и основанному им Фонду борьбы с коррупцией, сообщил «Интерфаксу» юрист ФБК Иван Жданов.

Он уточнил, что заседание начнется в 10.00.

В марте ФБК опубликовал фильм-расследование «Он вам не Димон», в котором утверждалось, что бизнесмен Алишер Усманов передал особняк с земельным участком более 4 га в дар фонду «Соцгоспроект», главой наблюдательного совета которого является однокурсник премьер-министра России Дмитрия Медведева Илья Елисеев.

В конце мая Люблинский суд Москвы полностью удовлетворил иск Усманова к Навальному и ФБК, обязав их удалить порочащие сведения и опубликовать опровержение в течение 10 дней с момента вступления решения в силу. В август иск о защите чести и достоинства к Навальному и ФБК подал фонд «Соцгоспроект».