Фонд однокурсника Медведева подал иск к Навальному

Фонд «Соцгоспроект» подал иск о защите чести и достоинства к Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией. «В суд поступил иск фонда "Соцгоспроект" о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчиками заявлены Навальный и ФБК», — сказала пресс-секретарь Люблинского суда Москвы Людмила Морозова. Дата рассмотрения еще не назначена.

В конце мая Люблинский суд Москвы полностью удовлетворил иск бизнесмена Алишера Усманова к Навальному и ФБК, обязав их удалить порочащие сведения и опубликовать опровержение в течение 10 дней с момента вступления решения в силу. Решение еще не вступило в силу. Мосгорсуд 11 августа рассмотрит жалобу Навального и ФБК на это решение.

В марте ФБК опубликовал расследование, в котором утверждалось, что Усманов передал особняк с земельным участком более 4 га в дар фонду «Соцгоспроект», главой наблюдательного совета которого является однокурсник премьер-министра России Дмитрия Медведева Илья Елисеев. Усманов утверждает, что сделка представляла собой обмен недвижимостью.