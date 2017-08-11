Мосгорсуд обязал Навального удалить фрагменты фильма-расследования

Оппозиционер не намерен удалять фильм «Он вам не Димон» ни полностью, ни частями

После решения суда оппозиционер в Twitter вновь дал ссылку на фильм-расследование «Он вам не Димон» Евгений Фельдман для проекта «Это Навальный»

Мосгорсуд сегодня частично признал законными решения нижестоящей инстанции, удовлетворившей иск о защите чести и достоинства бизнесмена Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному и основанному им Фонду борьбы с коррупцией (ФБК).

«Решение Люблинского суда Москвы изменить. Исковые требования Усманова удовлетворить. Обязать Алексея Навального и ФБК удалить фрагменты видеороликов. Обязать в течение 10 дней с момента вступления решения в законную силу на срок не менее трех месяцев опубликовать опровержение», - говорится в определении. Это означает, что суд обязал ответчиков удалить лишь фрагменты фильмов-расследований, а не все видео. В остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Оно вступило в законную силу.

Навального в суде сегодня не было. После решения суда оппозиционер в Twitter вновь дал ссылку на фильм-расследование «Он вам не Димон» и призвал подписчиков помогать с его распространением. «Всего 24 млн просмотров», - написал он. «Алексей Навальный не собирается ничего удалять, Фонд борьбы с коррупцией также ничего не удалит», – заявил «Интерфаксу» адвокат Навального Иван Жданов.

Сторона ответчика заявила ходатайства о вызове в качестве свидетелей премьер-министра России Дмитрия Медведева, вице-премьера Игоря Шувалова, главы фонда «Соцгоспроект» Ильи Елисеева, экс-посла Великобритании в Узбекистане Крейга Мюррея, бывшего министра энергетики Владимира Милова. Но все эти ходатайства суд отклонил. Адвокат Навального пообещал добиваться отмены решения, «которое считаем незаконным и необоснованным», в президиуме Мосгорсуда, Верховном суде, а затем и в ЕСПЧ.

«Мы, безусловно, довольны решением суда. Оно справедливое», - сказал адвокат Усманова Генрих Падва.

Люблинский суд 31 мая потребовал опровергнуть ряд высказываний Навального об Усманове и удалить из интернета фильм-расследование «Он вам не Димон» о недвижимости, якобы принадлежащей премьеру Дмитрию Медведеву. Пресс-служба Усманова тогда заявила, что бизнесмен требовал удаления не всего фильма, а лишь сведений, не соответствующих действительности. Навальный удалять фильм отказался.

Суд, в частности, признал порочащими сведения о том, что Усманов дал взятку премьеру Дмитрию Медведеву путем пожертвования фонду «Соцгоспроект» участка и дома в селе Знаменском, что Усманов давал взятки вице-премьеру Игорю Шувалову и другим чиновникам, что Усманов является преступником и что он установил цензуру в «Коммерсанте».