В СБУ заявили о задержании в Харькове 18 российских шпионов

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в августе задержали в Харькове группу резидентов российской разведки, утверждает руководитель СБУ Василий Грицак.

«17 августа в Харькове задержана крупная резидентура российской разведки, которая состояла из 18 человек. Семерым из них уже объявлено о подозрении, проведено 16 обысков. Они проводили диверсионно-разведывательную деятельность на нашей территории», - сказал глава СБУ в интервью телеканалу «Прямой».

По данным Грицака, «куратор резидентуры относится к российской разведке, он из Белгорода контролировал деятельность этой группы в Украине».

Грицак в эфире телеканала «Прямой» также обвинил российские спецслужбы в организации терактов на Украине и призвал директора ФСБ Александра Бортникова «остановиться».

В середине августа Грицак уже выдвигал обвинения против российских спецслужб, которые, по его словам, готовили теракты в Москве и в других городах России с помощью граждан Украины. В частности, в СБУ тогда заявили о задержании двух украинцев – Александра Каратая и Дарьи Мастикашевой, – которых заподозрили в госизмене и работе на ФСБ.