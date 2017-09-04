Руководитель СБУ обвинил ФСБ в причастности к терактам на Украине

Руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак в эфире телеканала «Прямой» обвинил российские спецслужбы в организации терактов на Украине и призвал директора ФСБ Александра Бортникова «остановиться».

«Я к вам обращаюсь как офицер к офицеру. Даже в условиях войны есть правила, которые нельзя переходить сотрудникам спецслужб. Вы перешли все возможные черты, какие только можно перейти. И вы, и я знаем, что к терактам на территории Украины – и в Одессе, и в Харькове, и в Херсоне, и в других городах – к организации этих терактов причастны работники спецслужб», – сказал Грицак.

Глава СБУ добавил, что спецслужбы «были готовы взорвать своих русских граждан для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в России и дать основания для вторжения на территорию Украины».

В середине августа Грицак уже выдвигал обвинения против российских спецслужб, которые, по его словам, готовили теракты в Москве и в других городах России с помощью граждан Украины. В частности, в СБУ тогда заявили о задержании двух украинцев – Александра Каратая и Дарьи Мастикашевой, – которых заподозрили в госизмене и работе на ФСБ.

В свою очередь, российские спецслужбы не раз заявляли о терактах, которые готовили граждане Украины в Крыму.

Власти Украины используют определение «агрессор» в отношении России. В законопроекте о реинтеграции Донбасса, который готов «на 99,9%» к внесению в Верховную раду, Россия впервые будет обозначена как страна-агрессор. По его словам, в законопроекте будет определено, что Российская Федерация является страной-агрессором по отношению к Украине в соответствии с международными нормами.