Верховной раде предложат обозначить Россию страной-агрессором без объявления войны

Украинский законопроект о реинтеграции Донбасса готов «на 99,9%» к внесению в Верховную раду, если он будет принят, в законодательстве Украины Россия впервые будет обозначена как страна-агрессор. Это вечером 28 августа заявила в эфире «5 канала» представитель президента в Раде Ирина Луценко. По ее словам, в законопроекте будет определено, что Российская Федерация является страной-агрессором по отношению к Украине в соответствии с международными нормами, передает УНИАН. «Это очень важно для нас и для наших партнеров. Впервые мы с этим определились, и это не означает, что мы объявляем России войну, что у нас идет война, нет. Это страна-агрессор. Здесь четко определены международные пункты, которые дают нам возможность это формулировать», - сказала чиновница.

Луценко добавила, что в законопроекте есть четкая отсылка к 51-1 статье Устава Организации объединенных наций относительно самообороны. «Это означает, что Украина имеет право самообороняться. Это еще раз - не война, а самооборона. И это для того, чтобы Международный валютный фонд давал нам средства, это для инвесторов», - цитирует УНИАН. Одновременно в проекте «введено понятие, что Украина не несет ответственности за то, что делается на временно оккупированной территории».

В законопроекте о реинтеграции Донбасса будут «четко определены инструменты, мотивация и средства», которыми президент Петр Порошенко предложит обществу на законодательном уровне вернуть эти территории. «Закон четко ориентирован только на возврат части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской, а не Крыма», - добавила Луценко. По ее словам, по тексту документа прошли консультации со странами «нормандской четверки» и с США.

«К консультациям по поводу этого закона были привлечены и США, эксперты и специалисты. И я могу сказать, что он на 99,9% уже готов к внесению и регистрации в парламенте», - цитирует ее УНН. Она отметила, что законопроект разрабатывался с участием специалистов из Администрации президента Украины, рабочей группы из депутатов парламентской коалиции, юристов, представителей минюста и МИД Украины.