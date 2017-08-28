Спецпредставитель США потребовал вывода российских войск с Украины

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Минский процесс забуксовал, США готовы его стимулировать Vadim Ghirda / AP

У России есть войска на востоке Украины и их нужно вывести, заявил Financial Times спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Он ранее был постпредом США в НАТО, нынешнюю должность он занял в июле 2017 г. 23 июля он посетил Донбасс и заявил, что в США понимают, что там происходит «российская агрессия». Вскоре он высказался за поставку оборонительных летальных вооружений Киеву, а в интервью FT подтвердил, что в Вашингтоне всерьез изучают такую возможность. 21 августа Волкер встретился в Минске с помощником президента России Владиславом Сурковым, и тот затем назвал переговоры «полезными и конструктивными». Волкер через несколько дней после этой встречи заявил, что у него сложилось впечатление, что Россия «готова жить дальше с тем», что у Донбасса останется статус-кво тлеющего конфликта.