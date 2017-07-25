Какое оружие США поставляли на Украину
До сих пор это было нелетальное оружие, теперь обсуждается возможность передачи танков
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью BBC сообщил, что в Вашингтоне обсуждается возможность поставок на Украину оборонительного оружия, в том числе танков. Его слова передает «Интерфакс»
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До сих пор США поставляли Украине нелетальное оружие и снаряжение, в том числе разведывательные беспилотники Raven
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Передача Украине контрбатарейных радаров AN/TPQ
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Президент Украины Петр Порошенко изучает радар AN/TPQ-36
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Американские бронированные автомобили HMMWV, доставленные самолетом военно-воздушных сил США в аэропорт «Борисполь»
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Петр Порошенко осматривает автомобиль HMMWV
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США поставляли Украине приборы ночного видения
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Американские и украинские военные также проводили совместные учения
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