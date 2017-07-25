Международная жизнь

Какое оружие США поставляли на Украину

До сих пор это было нелетальное оружие, теперь обсуждается возможность передачи танков
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