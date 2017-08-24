СМИ узнали о секретной встрече Путина с Медведчуком

По данным РБК, Медведчук имеет прямые контакты и с Путиным, и с администрацией Порошенко (архивное фото) Олег Ласточкин / ТАСС

Президент России Владимир Путин во время последней поездки в Крым 18-20 августа провел закрытые переговоры с лидером пророссийского движения «Украинский выбор» Виктором Медведчуком, пишет РБК со ссылкой на свои источники. По данным издания, встреча прошла вечером 18 августа, речь на ней шла об украинской политике, минских соглашениях и обмене пленных.

«Ведомости» направили запрос в пресс-службу Кремля, ответ пока не получен. Близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей» подтвердил, что у Медведчука действительно есть возможность периодически встречаться с Путиным, но факта встречи в Крыму 18 августа ни подтвердить, ни опровергнуть он не смог.

Медведчук был вице-спикером Рады, а в 2002–2005 гг. руководил администрацией президента Украины Леонида Кучмы. Путин в ходе июньской прямой линии назвал Медведчука другом России на Украине и украинским националистом. Президент России указал на хорошие отношения Медведчука с премьером Дмитрием Медведевым и на то, что знает того еще со времен Кучмы.

Президент России был крестным отцом дочери Медведчука Дарьи, поэтому на Украине лидер «Украинского выбора» известен как «кум Путина». По данным РБК, Медведчук имеет прямые контакты и с Путиным, и с администрацией Петра Порошенко, выполняя роль спецпорученца между президентами Украины и России.

Напомним, что в понедельник, 21 августа, в Минске встретились помощник президента России, куратор украинского направления Владислав Сурков и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Стороны заявили, что на переговорах не ставилась под сомнение приверженность минским соглашениям, но «были предложены свежие идеи и подходы по их реализации». На следующий день в украинских СМИ появилась информация о том, что Волкер и Сурков предметно обсуждали «вывод российских сил из Донбасса», со ссылкой на замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Гримчака.