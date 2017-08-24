Солдаты НАТО прошлись по Крещатику
День празднования независимости Украины омрачил взрыв в центре Киева
День независимости Украины отметили военным парадом в центре Киева
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На параде присутствовал министр обороны США Джеймс Мэттис
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День празднования независимости омрачил взрыв в центре Киева. Неизвестный предмет взорвался в 14.06 на улице Грушевского
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При взрыве пострадали мужчина и женщина. СБУ квалифицировала взрыв в центре Киеве как хулиганство
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Украинские солдаты на параде
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В военном параде приняли участие военнослужащие нескольких стран, в том числе США
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Британские солдаты на параде в центре Киева
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Президент Украины Петр Порошенко
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Военнослужащие из Канады
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