Международная жизнь

Солдаты НАТО прошлись по Крещатику

День празднования независимости Украины омрачил взрыв в центре Киева
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото