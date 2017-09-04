В Иране заявили об 11 жертвах среди гражданских от авиаударов международной коалиции в Ракке

По меньшей мере 11 мирных жителей погибли, еще несколько человек получили ранения за последние 24 часа в результате ударов самолетов возглавляемой США международной коалиции по районам, занимаемым «Исламским государством» (ИГ - террористическая организация, запрещенная в РФ) в Ракке на севере Сирии, сообщило иранское информационное агентство FARS.

«В других сообщениях говорится, что в конце августа жилые районы Фердоус, Аль-Баду, Аль-Такан, Аль-Рашид и Аль-Хана подверглись тяжелым ударам самолетов США и артиллерии "Сирийских демократических сил", в результате чего погибло 8 гражданских лиц, среди которых дети и женщины, 12 человек получили ранения».

По его данным агентства, «авиация и артиллерия коалиции также нанесли удары по населенным пунктам Аль-Базель, Аль-Каниса, Таль Абьяд в провинции Ракка, по станции около города, в результате чего погибло 16 гражданских, еще 7 получили ранения».