Захарова рассказала о получении сирийскими боевиками химоружия

Группировка «Шабах ас-Сунна» в Сирии получила доступ к химическому оружию, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, на складах боеприпасов этого формирования в провинции Деръа находится несколько ракет с боевыми отравляющими веществами.

Боевики, по данным российской стороны, планируют использовать это оружие в населенных пунктах Деръа. «В последующем (они намерены) обвинить правительственные войска в химатаке против мирного населения», - приводит «Интерфакс» слова Захаровой.

25 августа Вооруженные силы России сообщили, что последние два химических объекта в Сирии были уничтожены, передавало «РИА Новости». Всего на подконтрольной боевикам территории находилось 27 объектов, на которых производилось и хранилось химоружие. 25 из них были уничтожены в рамках одного из этапов операции ООН-ОЗХО, сообщал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил генерал-майор Игорь Кириллов.