В ВС России сообщили об уничтожении последних химических объектов в Сирии

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-майор Игорь Кириллов сообщил, что в Сирии уничтожены последние два химических объекта. По его словам, одним из этапов операции ООН-ОЗХО стало уничтожение 27 объектов, на которых производилось и хранилось химоружие, 25 из которых уничтожили ранее.

«Последние два объекта, ранее находившиеся на подконтрольной боевикам территории, после их освобождения в августе 2017 г. были уничтожены, проверены специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты и в дальнейшем будут представлены экспертам международной организации», — сказал Кириллов.

После газовой атаки в августе 2013 г. в пригороде Дамаска, когда погибли нескольких сотен человек, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. В сентябре 2013 г. Совет Безопасности ООН принял резолюцию об уничтожении химоружия в Сирии. В январе 2016 г. ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. В операции приняли участие девять стран, в том числе Россия.