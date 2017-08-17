Небензя призвал проверить данные о поставках Западом химоружия в Сирию

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал проверить данные о поставках США и Великобританией запрещенных отравляющих средств в Сирию. Если данные подтвердятся, то это означает нарушение Конвенции о запрещении химоружия, отметил дипломат.

Ранее замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад сообщил, что химоружие, обнаруженное на складах террористов в Дамаске и Алеппо, было произведено американскими и британскими фирмами. Представители компаний отвергли обвинения в свой адрес.

В среду состоялось заседание СБ ООН по химическому разоружению Сирии. Небензя отметил, что на встрече не обсуждались возможные поставки химвеществ США и Британией. Он добавил, что проверка может быть «в полномочиях совместного механизма расследования».