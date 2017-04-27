МИД Франции опубликовал доклад о химатаке в Сирии

Министерство иностранных дел Франции опубликовало доклад, в котором утверждается, что ответственность за химическую атаку в провинции Идлиб несут правительственные войска Сирии, а приказ отдавал лично президент страны Башар Асад или кто-то из его ближайшего окружения.

В докладе представлены результаты анализа образцов с места атаки, полученных французской разведкой. В пробах были найдены зарин, диизопропил метилфосфонат и примесь гексамина (уротропина), что характерно для химического оружия, произведенного в Сирии. Проанализировав «тактическую обстановку» в регионе применения химоружия, французские эксперты пришли к выводу, что у группировок, которые противостоят Асаду, не может быть химического оружия.

«Основываясь на этой общей оценке и на достоверной и последовательной информации, собранной нашими спецслужбами, Франция считает, что атака с применением химоружия в Сирии в городе Хан-Шейхун 4 апреля 2017 г. была проведена ВВС Сирии и сирийскими спецслужбами», – говорится в докладе.

В результате химической атаки 4 апреля погибли десятки человек. По свидетельству очевидцев, удар был нанесен с воздуха в районе города Хан-Шейхуна, кроме того, симптомы отравления людей указывали на применение нервно-паралитических компонентов типа газа зарин.