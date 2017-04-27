Захарова назвала бессмысленным ракетный удар США по авиабазе в Сирии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что ракетный удар США по авиабазе в Сирии был бессмысленным и ни к чему не привел. Об этом она заявила в интервью Yahoo Global News. «Это было нечто действительно неприемлемое. Прежде всего, это было вопреки международному праву. С военной и политической точек зрения делать это было бессмысленно… Все эти удары, они ни к чему не привели», – сказал Захарова.

Она отметила, что «самым нелепым» было то, что целью ракетного удара был выбран именно этот аэродром в провинции Хомс, поскольку США сначала предлагали отправить туда экспертов, чтобы установить, было ли там химическое оружие. «То есть сначала они настаивали на направлении экспертов на этот аэродром, чтобы выяснить, что произошло, а через два дня просто разбомбили этот аэродром. Таким образом, не осталось никаких шансов установить, что же произошло. И эта идея принадлежала Соединенным Штатам», – заявила Захарова.

Напомним, 7 апреля военные США выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военной базе сирийских правительственных сил «Аш-Шайрат» в западной провинции Хомс. Таким образом Вашингтон отреагировал на газовую атаку в провинции Идлиб, в результате которой погибли десятки человек. В США считают, что ответственность за произошедшее лежит на властях Сирии.