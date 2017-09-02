Минобороны России сообщило об освобождении сирийского города Акербат

Подразделения сирийских правительственных войск при поддержке добровольческого корпуса, отрядов военного Мухабарата и ВКС России освободили город Акербат от крупной группировки запрещенной террористической организации «Исламское государство».

«Российские самолеты уничтожали опорные пункты и бронетехнику террористов, огневые позиции артиллерии, пункты управления и узлы связи боевиков ИГ», — говорится в сообщении.

Подразделения сирийской армии добивают остатки террористических групп. Таким образом, ликвидирован последний крупный очаг сопротивления террористов в центральной части Сирии, отметили в ведомстве.