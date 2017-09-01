Коалиция признала гибель 61 мирного жителя при авиаударах в Ираке и Сирии

Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с запрещенной террористической организацией «Исламское государство» подтвердила гибель 61 мирного жителя в результате авиаударов в Ираке и Сирии, сообщает Reuters. Таким образом, официальное число погибших гражданских лиц с начала конфликта выросло до 685.

В коалиции заявили, что в июле было проверено 37 сообщений о жертвах среди мирного населения. Было установлено, что только 13 из них заслуживают доверия. Исходя из этих данных погиб 61 мирный житель. В заявлении говорится, что коалиция проверяет еще 455 сообщений о жертвах среди гражданского населения, вызванных артиллерийскими и воздушными ударами.