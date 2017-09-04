«Газета.Ru» узнала о возможном выдвижении Путина на выборы от «Единой России»

Как сообщает «Газета.Ru», Владимир Путин может баллотироваться на президентские выборы от «Единой России». Об этом изданию рассказал близкий к Кремлю источник и подтвердил собеседник, близкий к руководству партии.

«Если будет принято решение о выдвижении Путина от партии, это произойдет на съезде. Если нет — то ЕР все равно поддержит его выдвижение на съезде», — пояснил источник «Газеты.Ru».

Как отмечает издание, съезд партии пройдет после 10 декабря, эта дата выбрана, чтобы не исключать вариант партийного выдвижения президента.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Владимир Путин может пойти на выборы как самовыдвиженец, это подтверждали и собеседники «Ведомостей». В этом случае Путина должна поддержать группа из не менее чем 500 избирателей, после чего кандидату потребуется собрать в свою поддержку 300 000 подписей.