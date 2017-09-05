СМИ сообщили о задержании стрелявшего в школе подростка

Полиция задержала подростка, устроившего стрельбу в школе в Ивантеевке, сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.

Он добавил, что есть пострадавшие, но не уточнил их количество. Школьники и учителя покинули здание, их вывели на спортивную площадку учебного заведения, уточнил он.

Как сообщил Life, десятиклассник из школы № 1 в Ивантеевке устроил в учебном заведении стрельбу и напал на учителя. По словам источника «Интерфакса», ученик ранил школьную учительницу молотком, она в реанимации. Он добавил, что ученики школы, напуганные инцидентом, стали выпрыгивать из окон, в результате трое из них получили травмы и были госпитализированы.

Источник агентства также сообщил о задержании школьника: «В настоящее время его допрашивают». Кроме молотка, нападавший был вооружен пневматическим ружьем, добавил он.

Глава Ивантеевки Елена Ковалева в своем Instagram написала, что, по предварительной информации, в школе произошел конфликт между учителем и учеником, в результате которого пострадал учитель. «В ходе конфликта каких-либо выстрелов, а также использования огнестрельного оружия не производилось. Произошло незначительное возгорание, которое было ликвидировано до приезда экипажей пожарных. Вместе с тем в целях недопущения ЧП проведена эвакуация детей», – написала она.