От редакции
Статья опубликована в № 4400 от 05.09.2017 под заголовком: От редакции: Взрослость как проблема

Почему современные дети не хотят взрослеть

Сегодня зрелость — не набор благ, как пятьдесят лет назад, а множество обязательств

Взрослая жизнь, привлекавшая пятиклассников 1960-х гг., утратила значительную часть обаяния для современных одиннадцатилеток. К такому выводу пришли психологи НИУ ВШЭ Катерина Поливанова, Александра Бочавер и Анастасия Нисская, проведя в 2016 г. исследование механизмов взросления московских пятиклассников по образцу работы Даниила Эльконина и Татьяны Драгуновой 1967 г.

Полвека назад пятиклассники хотели взрослеть. Взросление было ценно не само по себе, но как источник новых прав и благ: распределением ресурсов тогда занимались взрослые. Сегодня в мире подростка власть уже не принадлежит только взрослым: он сам может выбирать, что ему хочется. Не обязательно взрослеть, чтобы радоваться жизни. Наоборот, взрослость в представлении сегодняшних пятиклассников связана с обилием обязанностей, ответственностью, финансовой независимостью и состоятельностью, все это не слишком привлекательно для них. В то же время современные подростки, по-видимому, чувствуют большую свободу в отношениях с учителями.

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