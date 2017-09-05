Почему современные дети не хотят взрослеть
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Взрослая жизнь, привлекавшая пятиклассников 1960-х гг., утратила значительную часть обаяния для современных одиннадцатилеток. К такому выводу пришли психологи НИУ ВШЭ Катерина Поливанова, Александра Бочавер и Анастасия Нисская, проведя в 2016 г. исследование механизмов взросления московских пятиклассников по образцу работы Даниила Эльконина и Татьяны Драгуновой 1967 г.
Полвека назад пятиклассники хотели взрослеть. Взросление было ценно не само по себе, но как источник новых прав и благ: распределением ресурсов тогда занимались взрослые. Сегодня в мире подростка власть уже не принадлежит только взрослым: он сам может выбирать, что ему хочется. Не обязательно взрослеть, чтобы радоваться жизни. Наоборот, взрослость в представлении сегодняшних пятиклассников связана с обилием обязанностей, ответственностью, финансовой независимостью и состоятельностью, все это не слишком привлекательно для них. В то же время современные подростки, по-видимому, чувствуют большую свободу в отношениях с учителями.
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