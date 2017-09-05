Трамп подтвердил готовность увеличить поставки вооружения Японии и Южной Корее

Президент США Дональд Трамп подтвердил во вторник, что готов существенно увеличить поставки вооружения Японии и Южной Корее.

«Я разрешаю существенно увеличить количество высокотехнологичного вооружения, продаваемого Японии и Южной Корее», - написал он в Twitter.

Такое заявление прозвучало на фоне обострения обстановки вокруг КНДР: в воскресенье Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы.

Как сообщалось, в Сеуле подчеркивают, что готовы изучить возможность покупки дополнительного американского вооружения, но при этом конкретных планов подобных закупок пока не составляли.