Прокурор попросил пожизненный срок для «тверского стрелка»

Обвиняемый в убийстве девяти человек в дачном кооперативе в Тверской области Сергей Егоров выступит в суде с последним словом 12 сентября, сообщается на сайте Тверского областного суда, где слушается дело. Ожидается, что в тот же день будет оглашен приговор.

Гособвинение попросило для подсудимого пожизненного лишения свободы: первые пять лет в тюрьме, оставшийся срок - в колонии особого режима.

Кроме того, прокурор просил суд удовлетворить иски потерпевших о возмещении морального вреда на общую сумму 10,5 млн руб. и компенсировать материальный ущерб на сумму 277 000 руб. Эти требования поддержали потерпевшие.

Подсудимый на заседании попросил прощения и заявил, что не будет возражать, если он будет приговорен к высшей мере, на которую в России введен мораторий.

29 августа в ходе первого дня заседания было оглашено обвинительное заключение. Подсудимый заявил, что с предъявленным обвинением согласен, но от дачи показаний отказался, сославшись на ст. 51 Конституции.