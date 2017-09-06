Арестованному поджигателю кинотеатра в Екатеринбурге грозит до пяти лет колонии

Следственные органы предъявили 39-летнему жителю Ирбита обвинение в умышленном поджоге киноконцертного театра «Космос» в Екатеринбурге, сообщило следственное управление СКР по Свердловской области. Часть 2 ст. 167 УК (умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога) предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, утром 4 сентября мужчина за рулем автомобиля «УАЗ» въехал во входную группу киноконцертного театра на улице Дзержинского, после чего бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в свою машину и скрылся с места происшествия.

«С учетом того, что задержанный, который, по имеющимся сведениям, состоял на учете у психиатра, дает путаные и не вполне адекватные показания, также планируется назначить и провести судебную психиатрическую экспертизу в отношении обвиняемого», - сообщил СКР. Расследование уголовного дела продолжается.

В понедельник около шести часов утра «УАЗ»-буханка» протаранил вход киноконцертного театра «Космос» в самом центре Екатеринбурга и загорелся. Оперативно прибывшие на место пожарные быстро справились с огнем, однако вход в «Космос» сгорел полностью. В качестве подозреваемого был задержан 39-летний житель города Ирбита Денис Мурашов, который состоит на учете у психиатра. В среду он был арестован до 3 ноября.