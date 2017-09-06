В Госдуме выступили против запрета на лампы накаливания мощнее 50 Вт

Первый зампред Государственной думы по энергетике Валерий Селезнев RT прокомментировал предложение Минэнерго запретить оборот ламп накаливания мощностью более 50 Вт.

Селезнев заявил, что не поддерживает эту инициативу, добавив, что «законодательное принуждение, запреты ни к чему хорошему для граждан не приводят».

«Надо сначала понять, какое количество ламп накаливания свыше 50 Вт находится у населения. Потому что это может быть очередным ударом по карману простого гражданина. Нужно всё делать не в принудительном порядке, а применять стимулирующие меры, которые бы действительно интересовали граждан», — сказал парламентарий.

Замминистра энергетики Антон Инюцын заявил, что Минэнерго готовит запрет оборота ламп накаливания мощностью свыше 50 ватт. Он подчеркнул, что пока речь только о рассмотрении предложения: «Нужно взвешивать, готова ли промышленность заместить эти объемы». Одновременно нужно снижать стоимость энергоэффективных ламп - с $3,5 до $1,5-2, как, например, в Индии, считает министр. За последние пять лет доля светодиодных ламп на рынке России выросла с 2% до 28%, в бюджетных учреждениях доля ламп накаливания - порядка 20%, отметил он.

Запрет на лампы накаливания мощностью 100 Вт был введен в России в 2009 г. при президенте Дмитрии Медведеве.