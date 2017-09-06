Минэнерго предложит запретить лампочки накаливания мощнее 50 ватт

Минэнерго России готовит запрет оборота ламп накаливания мощностью свыше 50 ватт, сообщил замминистра энергетики Антон Инюцын в ходе Восточного экономического форума. «Сейчас ограничение действует для всех - государственных учреждений, коммерческих организаций, физических лиц - [лампы мощностью] до 100 Вт нельзя производить и продавать. Мы рассматриваем возможность пойти дальше и ограничить до 50 Вт. Хотим экспертно обсудить, посчитать и с расчетами в правительство представить предложения», - сказал Инюцын (цитата по ТАСС).

Однако замминистра подчеркнул, что пока речь только о рассмотрении предложения: «Нужно взвешивать, готова ли промышленность заместить эти объемы». Одновременно нужно снижать стоимость энергоэффективных ламп - с $3,5 до $1,5-2, как, например, в Индии, считает министр. За последние пять лет доля светодиодных ламп на рынке России выросла с 2% до 28%, в бюджетных учреждениях доля ламп накаливания - порядка 20%, отметил он.

Запрет на лампы накаливания мощностью 100 Вт был введен в России в 2009 г. при президенте Дмитрии Медведеве федеральным законом «Об энергосбережении...». Полный запрет на оборот таких ламп действует с 2011 г. В 2009 г. Минэкономразвития разработало график полного запрещения оборота ламп накаливания с 2014 г., но эта инициатива не была реализована.

В конце 2016 г. Минэнерго обещало вернуться к идее запрета на оборот ламп накаливания мощностью 60 и 75 Вт после анализа запрета на госзакупки неэнергоэффективных ламп.

По данным Минэнерго, светодиодная лампочка в девять раз экономичнее лампочки накаливания при равном световом потоке. В 2014 г. в России было продано 800 млн лампочек, из них 420 млн - лампочек накаливания всех номиналов. Лампы мощностью 60 и 75 Вт составляют около 30-40% общего числа ламп накаливания.